Nio giù nel premarket dopo annuncio stop produzione

Titta Ferraro 11 aprile 2022 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Forte ribasso oggi per NIO. Nel premarket il titolo della casa automobilistica elettrica cinese segna -10% a 18 dollari. Pesa l'annuncio del fine settimana della sospensione della produzione a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento legate al Covid-19. Nio spiega come la fornitura di alcuni ricambi per auto è stata interrotta da metà marzo. La produzione dell’azienda ”è riuscita a fare affidamento sull’inventario dei ricambi auto fino alla scorsa settimana”.Nio ha dichiarato che sta aumentando i prezzi e sospendendo la produzione poiché l’ ultima ondata di Covid si è aggiunta alle sfide della catena di approvvigionamento. L'aumento dei prezzi riguarda i tre SUV - ES8, ES6 ed EC6 e sarà pari a di 10.000 yuan ($ 1.572) a partire dal 10 maggio. La società rimarca come i prezzi delle materie prime, in particolare quelli delle batterie, sono aumentati “troppo” quest’anno senza alcuna tendenza al ribasso in vista a breve termine.