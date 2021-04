Nikola, IVECO e OGE accelerano l’implementazione di impianti e infrastrutture di rifornimento per l’idrogeno

simone borghi 14 aprile 2021 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Nikola, IVECO (marchio di CNH Industrial ) e OGE annunciano l'intenzione di accelerare l’implementazione di impianti e infrastrutture di rifornimento per l’idrogeno. La collaborazione ha l’obiettivo di consentire una distribuzione più conveniente dell'idrogeno, dalla produzione ai siti di stoccaggio e rifornimento in Germania, per soddisfare le esigenze del settore.Nikola, ci cui CNH Industrial possiede una partecipazione inferiore al 10%, provvederà all'installazione di punti di rifornimento per tutti i veicoli FCEV degli OEM in posizioni chiave, con il supporto dei sistemi di distribuzione dell’idrogeno di OGE.Le parti collaboreranno con l'intento di aumentare la disponibilità di veicoli FCEV e delle infrastrutture necessarie per l’utilizzo di mezzi pesanti alimentati a idrogeno.