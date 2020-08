News su vaccino Pfizer-BioNTech fa da sponda ai mercati

michele fanigliulo 21 agosto 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Pfizer e BioNTech hanno reso noto che il vaccino Covid-19 che stanno sviluppando insieme è sulla buona strada per essere presentato per la regulatory review già in ottobre.Le aziende hanno detto che il vaccino è stato ben tollerato dai partecipanti al test. Le aziende continuano ad analizzare i dati delle prove della Fase 1 negli Stati Uniti e in Germania.La conferma del loro obiettivo di lancio del vaccino da ottobre, ha aiutato a sollevare i futures americani durante la notte.La time line delle due compagnie renderebbe il vaccino uno dei più veloci al mondo. Alcuni analisti si aspettano che il vaccino venga approvato per l'uso negli Stati Uniti entro novembre, una mossa che potrebbe dare al presidente Donald Trump un nuovo punto d'appoggio nelle elezioni.Pfizer e BioNTech il mese scorso hanno concluso un accordo da 2 miliardi di dollari per fornire ai governi di tutto il mondo una prima fornitura di 100 milioni di dosi di vaccino.