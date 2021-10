Netflix: utili III trimestre a $1,44 miliardi, meglio delle attese. Più delle stime anche crescita nuovi abbonati

Laura Naka Antonelli 20 ottobre 2021 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Il colosso americano dello streaming Netflix ha annunciato di aver chiuso il terzo trimestre del 2021 con un utile migliore delle attese. L'utile si è attestato a 1,44 miliardi di dollari, con un eps a $3,19, rispetto ai $2,56 attesi dal consensus. Il fatturato è ammontato a $7,48 miliardi, in linea con le attese.La voce particolarmente monitorata dai mercati, quella dei nuovi abbonati di tutto il mondo, ha battuto anch'essa le attese: 4,4 milioni i nuovi abbonati a Netflix, rispetto ai +3,84 milioni previsti.Il gigante americano ha detto di prevedere inoltre per il quarto trimestre una crescita di altri 8,5 milioni di abbonati. Il titolo Netflix è tuttavia in calo, cedendo nelle contrattazioni afterhours di Wall Street più dell'1%.