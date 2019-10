Netflix prepara emissione bond da 2 miliardi di dollari

Valeria Panigada 21 ottobre 2019 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Netflix sta preparando una doppia emissione obbligazionaria, denominata in dollari ed euro, per un valore complessivo di 2 miliardi di dollari. Il tasso di interesse, le disposizioni di rimborso, la data di scadenza e altri termini di ciascuna serie di titoli obbligazionari saranno comunicati più avanti.L'operazione, spiega il colosso dei video online, servirà a finanziare acquisizioni di contenuti, oltre che produzione e sviluppo di film e serie, ma anche possibili operazioni straordinarie. "Netflix - si legge nella nota odierna - intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per scopi aziendali generali, che possono includere acquisizioni di contenuti, produzione e sviluppo, spese in conto capitale, investimenti, capitale circolante e potenziali acquisizioni e transazioni strategiche".