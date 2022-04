Netflix paga effetto Russia, perde 200.000 abbonati nel I trim. Titolo crolla di oltre -25%

Laura Naka Antonelli 20 aprile 2022 - 06:32

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Netflix, che crolla nelle contrattazioni afterhours di Wall Street di oltre il 25% dopo la diffusione dei risultati di bilancio relativi ai primi tre mesi dell'anno.La trimestrale ha messo in evidenza la perdita degli abbonati per la prima volta in un decennio, pari a 200.000 abbonati.Ha pesato l'effetto Russia, dal momento che la sospensione dei servizi nel paese da parte del gruppo, come segno di protesta contro l'invasione dell'Ucraina, si è tradotta in una perdita di 700.000 abbonati.Escluso questo impatto, il gigante avrebbe assistito a una crescita netta di 500.000 abbonati.L'utile per azione di Netflix ha fatto meglio delle attese, attestandosi a $3,53 rispetto ai $2,89 stimati dagli analisti che hanno partecipato a un sondaggio di Refinitiv. Il fatturato è stato invece deludente, pari a $7,87 miliardi, rispetto ai $7,93 miliardi attesi.La perdita degli abbonati, pari per l'appunto a 200.000 unità, si scontra con le previsioni di StreetAccount, pari a un aumento di 2,73 milioni di utenti.