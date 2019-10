Netflix: gli abbonati aumentano più del previsto, titolo schizza a +10% nell'after-hours

Valeria Panigada 17 ottobre 2019 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Netflix ha visto aumentare la sua base clienti più del previsto nel terzo trimestre. Il leader mondiale di distribuzione di serie e film via internet ha contato 6,77 milioni di abbonati nel mondo nel periodo luglio-settembre contro i 6,7 milioni stimati dagli analisti e dopo che il trimestre precedente aveva accusato un calo per la prima volta in otto anni. Per gli ultimi tre mesi dell'anno Netflix prevede un ulteriore aumento a 7,6 milioni di nuovi clienti. Le cifre, diffuse ieri sera a mercato chiuso, hanno fatto schizzare il titolo, che nella sessione after-hours di Wall Street ha segnato un balzo del 10%.