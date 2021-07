Netflix assume veterano industria videogiochi di Facebook, titolo +2%. Schiaffo alla meme stock GameStop (-7%)

Laura Naka Antonelli 15 luglio 2021 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Titolo Netflix in rialzo del 2% in premercato dopo la notizia relativa all'assunzione, da parte della Big Tech, di un dirigente esperto di videogiochi. Si tratta di Mike Verdu, che ha lavorato finora per Facebook, ricoprendo la carica di vice direttore generale della divisione di contenuti di realtà virtuale e realtà aumentata. Prima dei suoi due anni nella società di Mark Zuckerberg, Verdu aveva lavorato per le società di videogame Electronic Arts, Kabam, Zynga e Atari, a partire dalla fine degli anni '90.La notizia è stata riportata da Bloomberg, poi confermata dal portavoce di Netflix. Il mercato brinda alla notizia, scommettendo sulla crescita del colosso di video streaming nel settore dei videogame.Non brinda invece alla notizia la meme stock della società di vendite al dettaglio di videogiochi GameStop, che precipita di quasi -7%.