Nasdaq di nuovo KO, futures giù a -1% con doccia fredda da Netflix. Tassi Treasury in ritirata sotto 1,8%

Titta Ferraro 21 gennaio 2022 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Brusco dietrofront di Wall Street ieri sera sul finale di seduta. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,89%, mentre il Nasdaq è andato giù dell'1,3%. Stamattina i futures sul Nasdaq segnano oltre -1% complice anche la delusione arrivata da Netflix che dopo la chiusura dei mercati ha detto di prevedere una debole crescita degli abbonati nel primo trimestre.Con i cali di mercoledì il Nasdaq 100 era già entrato in territorio correttivo (oltre -10% dai massimi). Anche l'indice S&P 500 viaggia adesso oltre il 5% dal suo massimo di gennaio. Contestualmente si è assistito a una discesa dei rendimenti dei Treasury, con il decennale Usa andato ampiamente sotto l'1,8% con la richiesta di rifugio che sta spingendo lo yen. Tra le commodity in calo dell'1,7% il petrolio Wti complice anche la salita a sorpresa delle scorte di greggio degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha detto che lavorerà per accelerare il rilascio di riserve strategiche.