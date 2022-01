Musk: merchandise Tesla acquistabile anche con dogecoin

Titta Ferraro 14 gennaio 2022 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Come preannunciato il mese scorso, Tesla ha iniziato a permettere di acquistare alcuni suoi prodotti utilizzando la valuta digitale dogecoin. Lo ha annunciato oggi l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, attraverso un tweet. Prodotti come "Cyberwhistle" e "Cyberquad for Kids", presenti nella sezione lifestyle, potranno essere acquistati utilizzando la criptovaluta, secondo il sito web di Tesla.A dicembre lo stesso Musk aveva twittato la decisione del colosso delle auto elettriche di accettare dogecoin come pagamento per alcuni prodotti presenti nel suo store online.