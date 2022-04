Musk irrompe in Twitter: acquista quota del 9% e titolo vola a +28%

Titta Ferraro 4 aprile 2022 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Da un deposito della Securities and Exchange Commission (SEC), la Consob statunitense, emerge che Elon Musk, l'amministratore delegato di Tesla, ha acquisito una partecipazione del 9,2% in Twitter. Musk possiede 73.486.938 azioni di Twitter e la quota vale 2,89 miliardi di dollari stando al prezzo di chiusura di Twitter di venerdì.La notizia ha fatto subito impennare le quotazione del social social dei cinguettii che segna +27,9% circa nel pre-market in area $ 50,45 per azione.