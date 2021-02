Musk difende mossa di Tesla sul bitcoin: è una versione 'meno stupida' del contante

Titta Ferraro 19 febbraio 2021 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

Ennesimo tweet di Elon Musk con argomento criptovalute. Il numero uno di Tesla ha difeso su Twitter l'investimento da 1,5 miliardi di dollari sulla criptovaluta effettuato dalla sua società, definendo il bitcoin una versione "meno stupida" del contante."Quando la valuta ha interessi reali negativi, solo uno sciocco non guarderà altrove", ha detto Musk in un riferimento ai rendimenti sotto zero sul cash causati dalla lotta contro gli effetti della pandemia. Parole che hanno contribuito ad alimentare il rally del bitcoin, arrivato oggi a sfiorare i 53.000$.L'ammontare record di liquidità pompata nel sistema finanziario dai governi per combattere la pandemia è in effetti uno degli argomenti portanti tra i sostenitori delle criptovalute come protezione dal rischio di inflazione e alla ricerca di posti alternativi per mettere i loro soldi. "Avere un po 'di Bitcoin, che è semplicemente una forma di liquidità meno stupida del denaro contante, è abbastanza avventuroso per una società dell'S&P 500", ha scritto Musk, aggiungendo che la decisione di Tesla di acquistare Bitcoin non riflette direttamente la sua opinione.Musk ha fatto questa precisazione in risposta alle osservazioni del ceo e fondatore di Binance Holdings, Changpeng Zhao, che in un'intervista a Bloomberg Television si è chiesto perché Tesla abbia comprato Bitcoin se è così "gung-ho" (entusiasta, ndr) sul Dogecoin. Musk ha specificato che è un ingegnere, non un investitore, e non possiede azioni quotate in borsa oltre a Tesla.