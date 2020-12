Musk: contattai Tim Cook per proporre vendita Tesla ad Apple, ma rifiutò incontro

Laura Naka Antonelli 23 dicembre 2020 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

"Nei giorni più bui del programma Model 3, contattai Tim Cook per discutere in merito alla possibilità di una vendita di Tesla ad Apple (per 1/10 del valore attuale). Lui rifiutò l'incontro". Così Elon Musk su Twitter, rispondendo alla richiesta di un commento sull'Apple Car che Apple potrebbe lanciare entro il 2024. Altre fonti hanno riportato addirittura rumor secondo cui Apple Car potrebbe diventare realtà già nel 2021.Allora, tre anni fa, Tesla valeva appena 60 miliardi di dollari. Per capire, oggi vale 10 volte tanto, vantando una capitalizzazione di mercato di 600 miliardi di dollari circa.Il titolo Tesla cede in premercato l'1,50% a $630,52, continuando a perdere terreno da quando ha fatto il suo ingresso ufficiale nell'indice S&P 500.Il titolo Apple mette a segno un rialzo dello 0,33%, a $132,32.