Musk apre all'uso del dogecoin per l'acquisto di alcuni prodotti Tesla

Titta Ferraro 14 dicembre 2021 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

"Tesla renderà acquistabile del merchandising con Doge e vedremo come va". Elon Musk, ceo di Tesla, con un tweet ha di fatto aperto all'uso del Dogecoin per Tesla. La criptovaluta dogecoin, nata per scherzo nel 2013, è subito schizzata in alto arrivando a guadagnare il 40% per poi attestarsi a $0,190460, in rialzo del 19% (dati CoinDesk). Da inizio anno il dogecoin segna +4.040% circa.