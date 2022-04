Musk (Tesla) si sente già padrone di Twitter, lancia tweet sondaggio per funzione 'edit'

Laura Naka Antonelli 5 aprile 2022 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk, numero uno di Tesla, si sente già padrone di Twitter. Così sembra, almeno, dal sondaggio che Musk ha lanciato sulla piattaforma di microblogging, all'indomani della notizia diffusa dalla Sec, relativa alla partecipazione del 9,2% che il ceo di Tesla ha acquisito nel gruppo.Musk ha chiesto agli utenti di Twitter se sono favorevoli all'"edit button", ovvero all'introduzione di una funzione che permetterebbe loro di modificare il contenuto dei loro post.Contrariamente a Facebook, che contempla la possibilità di apportare modifiche ai post, Twitter non dà questa possibilità.Immediato lo scatto del titolo TWTR che ieri, dopo la notizia dell'acquisizione della quota da parte di Musk, era volato di oltre il 27%, riportando la migliore sessione dall'Ipo del 2013.Oggi l'azione stava salendo in premercato dell'1%; dopo la diffusione del tweet di Musk, le quotazioni sono scattate di oltre il 4% sul Nasdaq."Do you want an edit button?", ha twittato Musk: e la frase 'magica' sta facendo indubbiamente effetto.CNBC riporta come più del 73%, al momento in cui la notizia ha iniziato a circolare, ha votato a favore della funzione di modifica testo.Il ceo di Twitter Parag Agrawal ha ritwittato il tweet di Musk, consigliando agli utenti ddi "votare attentamente", perché le conseguenze "saranno importanti".