Mosse Fed: Powell&Co attesi più aggressivi per arginare inflazione (analisti)

Redazione Finanza 28 marzo 2022 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

"Ci aspettiamo che la Fed si muova in modo più aggressivo e anticipiamo sette rialzi dei tassi quest'anno, che porteranno il tasso principale all'1,9% alla fine del 2022. Si tratta di uno sviluppo che segue l'ulteriore importante svolta della Federal Reserve, le cui dichiarazioni, da parte dello stesso Fomc e del presidente Powell, sono state di chiara impronta hawkish". Lo scrive Gero Jung, capo economista di Mirabaud AM. Sul fronte dell'inflazione Mirabaud AM rileva come l'istituto centrale americano preveda quest'anno un dato del 4,3%, rispetto a una previsione mediana del 2,6% a dicembre: si tratta di una significativa revisione al rialzo per il dato dell'inflazione Pce complessiva. Allo stesso modo, l'indicatore d'inflazione preferito dalla Fed - l'inflazione core PCE - si attesterà probabilmente sopra il 4% quest'anno. "Di conseguenza, in questo momento riteniamo che per il nostro scenario base di sette rialzi dei tassi - inclusi possibili rialzi di 50 punti base – vi siano rischi al rialzo. Per la riunione del 4 maggio ci aspettiamo che venga annunciato il quantitative tightening", aggiunge Jung.