Morgan Stanley: utili netti per $1,7 MLD in I trimestre. AD Gorman: 'Abbiamo retto bene a volatilità COVID-19'

Laura Naka Antonelli 16 aprile 2020 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Pubblicati i risultati del primo trimestre 2020 di Morgan Stanley. Di seguito i principali highlights finanziari:Net revenues: $ 9,5 miliardiEarnings per Diluted Share (EPS): 1,01 dollariNet Income: $ 1,7 miliardiI risultati sono stati migliori rispetto alla maggior parte dei competitor. James P. Gorman, Presidente e CEO di Morgan Stanley, ha dichiarato:"Negli ultimi due mesi, abbiamo assistito a picchi di volatilità, incertezza ed ansia, a causa della devastante pandemia da COVID-19, che non si vedevano dalla crisi finanziaria. Anche se è troppo presto per prevedere come si svilupperà, Morgan Stanley ha retto bene nel corso del trimestre, date le condizioni, e questi risultati testimoniano la forza del nostro modello di business equilibrato. I nostri investimenti in tecnologia e infrastrutture ci hanno permesso di continuare a servire i nostri clienti in tutto il mondo, dato che oltre il 90% dei nostri dipendenti lavora da casa. Sono orgoglioso della loro dedizione e professionalità di fronte a questi ostacoli".Relativamente alla divisione Investment Management (MSIM), emergono:Net revenues: $ 692 milioniAUM: $ 584 miliardi (in aumento rispetto ai 480 miliardi del Q1 2019)Flussi netti di lungo termine (long-term net flows): + $6,7 miliardi (in crescita rispetto a $ -0,4 miliardi del Q1 2019)