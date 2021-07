Morgan Stanley: utili e fatturato II trimestre battono le attese, AD conferma: 'raddoppieremo dividendi'

Laura Naka Antonelli 15 luglio 2021 - 14:05

Morgan Stanley ha annunciato di aver concluso il trimestre dell'anno terminato il 30 giugno del 2021 con un fatturato pari su base netta a $14,8 miliardi, rispetto ai $13,7 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, meglio dei $13,98 miliardi attesi dal consensus. L'utile netto è stato pari a $3,5 miliardi, o $1,85 su base diluita, rispetto ai $3,2 miliardi, o $1,96 per azione, del secondo trimestre del 2020, e oltre gli $1,65 stimati dal consensus.Il paragone con i risultati dello scorso anno è stato condizionato dalle acquisizioni di E* Trade Financial Corporation nel segmento del Wealth Management, e di Eaton Vance, nel settore Investment Management.Così James P. Gorman, presidente e amministratore delegato della banca:"L'azienda ha riportato un altro trimestre molto forte, con contributi da parte di tutti i nostri business. I nostri business di gestione patrimoniale e investimenti hanno attratto $120 miliardi di flussi, mentre quella di Institutional Securities ha generato più di $7 miliardi. Con la trasformazione del modello di business che ci assicurerà utili più stabili e duraturi, abbiamo raddoppiato il nostro dividendo e annunciato un buyback da $12 miliardi, mentre distribuiamo il capitale in eccesso agli azionisti. La nostra franchising globale è molto ben posizionata per stimolare una crescita ulteriore".