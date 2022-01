Morgan Stanley: utili IV trimestre a $3,7 miliardi, meglio delle attese. Titolo in rialzo a Wall treet

Laura Naka Antonelli 19 gennaio 2022 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Morgan Stanley ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con un utile netto di $3,7 miliardi, o $2,1 per azione su base diluted, rispetto ai $3,4 miliardi, o $1,81 per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. L'eps ha battuto le attese di un utile per azione di $1,91. Il fatturato si è attestato su base netta a $14,5 miliardi, in crescita rispetto ai $13,6 miliardi del quarto trimestre del 2020, lievemente al di sotto dei $14,6 miliardi attesi dal consensus. Il titolo Morgan Stanley sale di oltre il 2,5% in premercato.