Morgan Stanley: titolo in rally fino a +4% dopo annuncio piano dividendi e buyback azionario

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2021 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Balzo in premercato per il titolo Morgan Stanley, che sale di oltre il 3%, dopo un rally di quasi +4% riportato nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, a seguito dell'annuncio della banca sui dividendi e in generale sulla politica di remunerazione del capitale.Il colosso bancario americano, tra le 23 banche Usa principali che hanno passato tutte gli stress test della Fed, ha annunciato che raddoppierà i dividendi trimestrali, procedendo contestualmente a un nuovo piano di buyback azionario del valore di $12 miliardi fino a giugno del 2022.La banca ha comunicato che il proprio dividendo salirà a 70 centesimi per azione a partire dal terzo trimestre (luglio) :"Morgan Stanley ha accumulato un eccesso significativo di capitali negli ultimi anni e ora presenta tra i cuscinetti di capitali più grandi - ha commentato il ceo James Gorman nella nota stampa - La decisione presa dal board riflette la scelta di resettare la nostra base di capitali con la necessità di trasformare il nostro modello di business".