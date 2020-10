Morgan Stanley straccia tutte le stime, AD Gorman: 'modello business assicura ritorni elevati'

Laura Naka Antonelli 15 ottobre 2020 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Morgan Stanley protagonista oggi tra le banche Usa, con la diffusione dei risultati di bilancio. Nel terzo trimestre dell'anno, gli utili netti del colosso bancario americano sono saliti a $2,72 miliardi, o $1,66 per azione, rispetto ai $2,17 miliardi, o $1,27 per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso.Il risultato è stato migliore degli $1,28 per azione attesi dagli analisti intervistati da FactSet.Il giro d'affari è salito del 16,2% a $11,66 miliardi, meglio dei $10,65 miliardi stimati, mentre il margine netto di interesse è balzato del 22% a $1,49 miliardi, al di sopra degli $1,20 miliardi attesi dagli analisti.Tra i vari business, occhio alla divisione di investment banking, che ha visto il fatturato salire dell'11,2% a $1,71 miliardi, meglio degli $1,70 miliardi attesi; il fatturato della divisione di vendite e trading è aumentato del 20,2% a $4,15 miliardi, meglio dei $3,35 miliardi attesi, con il giro d'affari legato all'equity avanzato del 13,4% a $2,26 miliardi (meglio dei $2,19 miliardi attesi dal consensus), e quello legato al trading e alla vendita di asset del reddito fisso balzato del 34,5% a $1,92 miliardi, meglio degli $1,59 miliardi previsti."Abbiamo riportato utili trimestrali solidi, in un momento in cui i mercati sono rimasti attivi durante i mesi estivi e il nostro modello equilibrato di business ha continuato ad assicurare ritorni elevati e stabili", ha commentato l'AD James Gorman.Da segnalare che, dall'inizio dell'anno fino alla seduta di mercoledì, ha perso lo 0,9%, a fronte del -19,5% dell'SPDR Financial Select e il +8% dell'indice S&P 500. Il titolo Morgan Stanley riporta un lieve rialzo in premercato.