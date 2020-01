Morgan Stanley: conti oltre le attese nel 4Q grazie a divisione Investment Management

simone borghi 16 gennaio 2020 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Risultati oltre le stime degli analisti per Morgan Stanley nel quarto trimestre 2019. I ricavi della banca Usa si sono attestati al di sopra di 10 miliardi di dollari per il quarto trimestre consecutivo, con la conseguente messa a segno di ricavi e utili netti dell’intero 2019 da record.In particolare, il quarto trimestre dello scorso anno si è chiuso con un utile in rialzo del 46% a 2,2 miliardi di dollari, 1,30 dollari per azione, sopra le stime (99 centesimi attesi dagli analisti). Anche i ricavi sono aumentati (+27%) a 10,9 miliardi e meglio delle previsioni (9,72 miliardi). I ricavi netti della gestione sono aumentati del 37% rispetto a un anno fa, con un utile ante imposte di 985 milioni di dollari rispetto ai 464 milioni di dollari dell'anno precedente. A trainare i conti è stata la performance riportata dalla divisione dell’Investment Management di Morgan Stanley.Per quanto riguarda l'intero 2019, l'utile netto è salito del 3% a 9,042 miliardi di dollari (quello applicabile agli azionisti ordinari è aumentato del 4% a 8,512 miliardi), mentre i ricavi netti sono cresciuti del 3% a 41,419 miliardi.A Wall Street il titolo Morgan Stanley festeggia con un rialzo del 7% a 56,6 euro.