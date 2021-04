Morgan Stanley avrebbe venduto 5 mld $ in azioni Archegos la notte prima della svendita

Titta Ferraro 7 aprile 2021 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Morgan Stanley ha venduto circa 5 miliardi di dollari di azioni di Archegos la notte prima che la svendita colpisse i rivali. Lo riferisce la CNBC.Morgan Stanley avrebbe ricevuto il consenso di Archegos, gestito dall'ex analista di Tiger Management Bill Hwang, a fare acquisti in giro per le sue azioni giovedì della settimana scorsa. La banca ha offerto le azioni a uno sconto, dicendo agli hedge fund che facevano parte di una margin call che avrebbe potuto impedire il collasso di un cliente anonimo.Tra i più colpiti spicca Credit Suisse che prevede un onere di 4,4 miliardi di franchi svizzeri, a causa della sua esposizione all'hedge fund americano Archegos, collassato sotto il peso delle margin call che non è riuscito a onorare: Margin call arrivate dalle stesse banche che avevano finanziato le scommesse a forte leva finanziaria di Archegos Capital Management.