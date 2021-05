Moody's migliora outlook Pil Usa 2021-2022: 'sarà crescita più forte da boom post Seconda Guerra Mondiale'

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2021 - 06:18

MILANO (Finanza.com)

Moody's ha annunciato di aver rivisto al rialzo il proprio outlook sulla crescita del Pil reale Usa a quasi +7% per il 2021 e a oltre +5% per l'anno prossimo."Se avremo ragione, e credo che ci siano validi motivi per credere che sia così, questi saranno i due anni di crescita più forti dal biennio 1950-51, al picco del boom economico successivo alla Seconda Guerra Mondiale".