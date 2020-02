Mondelez: acquisisce maggioranza di Give & Go

Daniela La Cava 27 febbraio 2020 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Tempo di shopping per Mondelez International. Il big del settore dello snacking, quotato su Nasdaq, ha annunciato l’accordo per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Give & Go, leader nordamericano nel settore dei prodotti dolciari da forno finiti e proprietario del famoso marchio "two-bite" e del marchio "Create-A-Treat" noto per i kit di decorazione per case di biscotti e pan di zenzero. Give & Go viene venduto da fondi affiliati a Thomas H. Lee Partners, L.P. (THL). L'attuale management team di Give & Go manterrà una partecipazione di minoranza. La transazione, si legge ancora in una nota, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2020.