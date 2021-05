Mohamed El-Erian critica la Fed e cita Buffett: rialzo inflazione Usa non è transitorio

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2021 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Il rialzo dell'inflazione Usa è tutto fuorché transitorio, e indicazioni in tal senso sono arrivate dallo stesso Warren Buffett, durante l'assemblea annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway. E' quanto ha fatto notare in un'intervista rilasciata alla Cnbc l'investitore Mohamed El-Erian, responsabile consulente di Allianz, il colosso di cui fa parte Pimco, dove in precedenza El-Erian è stato ceo e co-responsabile degli investimenti."Warren Buffett è stato molto chiaro nel dire che siamo nel bel mezzo di un processo inflazionistico, laddove ha parlato di pressioni inflazionistiche 'molto significative', ha detto El-Erian aggiungendo che, praticamente, la Federal Reserve si è messa all'angolo parlando di caratteristica 'transitoria' dell'inflazione.