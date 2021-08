Moderna: vaccino mantiene anticorpi contro varianti per 6 mesi

Daniela La Cava 13 agosto 2021 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Il vaccino Moderna mantiene gli anticorpi contro le varianti studiate (tra cui la Delta, ma anche altre come Alpha, Beta, Gamma, Epsilon e Iota) per sei mesi dopo la seconda dose. A dare l'annuncio il gruppo americano dopo la pubblicazione di nuovi dati sulla durata del vaccino Moderna Covid-19 nel generare anticorpi neutralizzanti contro le varianti."Siamo soddisfatti di questi nuovi dati che mostrano che le persone vaccinate con due dosi del vaccino Moderna Covid-19 hanno mantenuto gli anticorpi per sei mesi, anche contro varianti preoccupanti come la Delta", ha commentato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna.