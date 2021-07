Moderna: titolo +9%, annunciato il suo ingresso nell'indice S&P 500 il prossimo 21 luglio

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2021 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

Ilcolosso farmaceutico americano Moderna produttore dei vaccini anti-Covid-19 farà il suo ingresso nell'indice S&P 500 a partire dall'inizio della sessione di Wall Street il prossimo 21 luglio. Moderna sostituirà Alexion Pharmaceuticals, la cui acquisizione da parte di AstraZeneca sta per essere completata. Il titolo Moderna balza in premercato di quasi il 9%, dopo aver chiuso la sessione di ieri in rialzo del 5,28% a $259,68.