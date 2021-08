Moderna scivola fino a 4% complice caos dosi di vaccino contaminate in Giappone

Titta Ferraro 30 agosto 2021 - 15:57

MILANO

Forti vendite sul titolo Moderna arrivato a cedere oltre il 4% in avvio di giornata a Wall Street dopo che 1 milione di dosi di vaccino contro il Covid-19 sono state ritirate dalla circolazione in Giappone per problemi di contaminazione. Un primo stop per 1,63 milioni di dosi era avvenuto la scorsa settimana dopo il ritrovamento di sostanze estranee in alcuni lotti, con una contaminazione ora legata a due decessi. La società farmaceutica spagnola Rovi, che cura l'imballaggio dei vaccini Moderna per mercati al di fuori dagli Stati Uniti, ha affermato che la contaminazione potrebbe essere dovuta a un problema su una linea di produzione.