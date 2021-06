Moderna punta a triplicare nel 2022 la produzione di vaccini Covid-19

Titta Ferraro 21 giugno 2021 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

Moderna punta a triplicare la propria produzione di vaccini per il Covid-19. L'amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel, ha fatto presente che la capacità produttiva complessiva dello stabilimento di Boston salirà del 50% e il gruppo sta lavorando per espandere la produzione anche fuori degli Stati Uniti. Bancel indica come obiettivo quello di pervenire a circa 3 miliardi nel 2022 dal miliardo di quest'anno.