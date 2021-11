Moderna, cala oltre il 5% dopo che l'FDA ha rinviato la valutazione sull'uso per adolescenti

Luca Losito 1 novembre 2021 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

Inizio settimana da incubo an Borsa per il titolo di Moderna (-5,1%) dopo che la FDA ha annunciato la necessità di avere più tempo per valutare l'uso del vaccino anti-Covid sui ragazzini dai 12 ai 17 anni di età.La società ha detto che è stata informata venerdì pomeriggio dalle autorità, che hanno motivato il ritardo con la necessità di analizzare i rischi legati a un raro effetto collaterale: la miocardite, infiammazione cardiaca che ha interessato principalmente giovani di sesso maschile dopo la seconda dose.