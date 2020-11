Moderna annuncia: dati preliminari indicano efficacia vaccino anti-Covid superiore al 94%

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2020 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

La società americana di biotech Moderna ha annunciato che, dai dati preliminari relativi alle sperimentazioni fin qui effettuate, risulta che il vaccino a cui sta lavorando insieme al National Institute of Allergy and Infectious Diseases presieduto dall'immunologo Anthony Fauci ha una efficacia superiore al 94%.Proprio lo scorso lunedì, il colosso farmaceutico Usa Pfizer aveva scatenato un poderoso rally sui mercati sottolineando come il vaccino a cui stava lavorando con la tedesca BioNTech avesse un'efficacia superiore al 90%.Nel caso di Moderna, l'analisi ha preso in considerazione 95 pazienti malati di Covid-19, su 30.000 partecipanti alla sperimentazione.A 90 dei 95 casi confermati di COVID-19 sono state somministrate sostanze con effetto placebo, mentre ai cinque pazienti rimanenti è stato somministrato il vaccino, in due dosi.Il paragone ha messo in evidenza una efficacia stimata del vaccino pari al 94,5%.