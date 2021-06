Moderna: anche governo indiano autorizza vaccino anti Covid-19

Redazione Finanza 29 giugno 2021 - 16:59

MILANO

Moderna ha annunciato oggi che il governo indiano ha rilasciato l'autorizzazione per importare il vaccino Covid-19 Moderna per l'uso d'emergenza. Con questa decisione l'India autorizza la somministrazione del vaccino negli adulti di età superiore ai 18 anni."Voglio ringraziare il governo indiano per questa autorizzazione, che segna un importante passo avanti nella lotta globale contro la pandemia", ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna.