Moderna al lavoro sul vaccino Covid per i bambini, titolo schizza a +7%

Redazione Finanza 16 marzo 2021 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Moderna non si ferma e inizia uno studio sul suo vaccino Covid-19 adatto anche a bambini di età compresa tra 6 mesi e 11 anni . Il vaccino di Moderna - insieme a Johnson & Johnson (JNJ) - è attualmente autorizzato per gli adulti di età pari o superiore a 18 anni, mentre il vaccino di Pfizer (PFE) e BioNTech (BNTX) è consentito per le persone di età pari o superiore a 16 anni.Le azioni Moderna segnano a Wall Street un balzo del 7,5% a 154,5 dollari.