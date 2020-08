Moderna: accordo con amministrazione Trump per 100 mln dosi vaccino Covid-19

Daniela La Cava 12 agosto 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Moderna ha annunciato che il governo degli Stati Uniti si è assicurato una fornitura per 100 milioni di dosi di mRNA-1273 (vaccino anti-Covid) per una cifra pari a 1,5 miliardi di dollari. È inoltre prevista l'opzione per gli Stati Uniti di acquistare ulteriori 400 milioni di dosi."Apprezziamo la fiducia del governo americano nella nostra piattaforma di vaccini mRNA e il costante supporto", ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. “Stiamo portando avanti lo sviluppo clinico di mRNA-1273, con lo studio di Fase 3 in corso condotto in collaborazione con NIAID e BARDA. Parallelamente, stiamo aumentando la nostra capacità di produzione con i nostri partner strategici, Lonza, Catalent e Rovi, per affrontare questa emergenza sanitaria globale con un vaccino sicuro ed efficace ".