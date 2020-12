Moderna: Commissione europea acquista altri 80 mln di vaccini

Redazione Finanza 18 dicembre 2020 - 15:41

Moderna ha annunciato che la Commissione europea ha esercitato l'opzione di ulteriori 80 milioni di dosi di mRNA-1273, portando il suo ordine totale a quota 160 milioni. Le prime consegne ai Paesi europei, si legge nella nota del gruppo Usa, dovrebbero avvenire all'inizio del 2021 dopo l'approvazione da parte dell'Ema."Apprezziamo la fiducia in Moderna e in mRNA-1273, il nostro candidato al vaccino Covid-19, dimostrata dall'aumento dell'accordo di fornitura odierno con la Commissione europea - ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna -. Mentre spostiamo l'attenzione sulla preparazione della consegna del nostro vaccino candidato, in attesa di un parere positivo da parte dell'Ema e di altri regolatori, rimaniamo impegnati a lavorare con i governi e i partner a livello globale per affrontare questa pandemia".