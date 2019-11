Mobilità elettrica: Volkswagen Group China investirà oltre 4 miliardi di euro nel 2020

Alessandra Caparello 21 novembre 2019 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Quattro miliardi di euro da investire nel 2020 di cui circa il 40% dedicato alla mobilità elettrica. Questo l’impegno di Wolkswagen Group China che realizzerà insieme ai suoi partner nel mercato cinese.L’investimento del 2020 supporterà anche gli altri obiettivi di Volkswagen Group China, quali l’ulteriore ottimizzazione della gamma modelli, lo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità e progressi nei campi delle smart city e della guida autonoma. Entro la fine di quest’anno, si legge nella nota, Volkswagen Group China offrirà già 14 modelli elettrificati, mentre l’offensiva globale di elettrificazione del Gruppo sarà lanciata nel 2020. “Oggi quasi un’auto su cinque vendute in Cina è del Gruppo Volkswagen. In uno scenario di mercato impegnativo, le nostre strategie stanno portando risultati” ha affermato Stephan Wöllenstein, CEO di Volkswagen Group China. “Non vedo l’ora che arrivi il 2020, anno in cui la produzione locale di vetture elettriche incrementerà significativamente. Il successo nel campo dell’e-mobility sarà un elemento chiave per raggiungere il nostro obiettivo di sostenibilità, cioè diventare carbon neutral entro il 2050”. L’anno prossimo inoltre verrà avviato la produzione di modelli basati sulla piattaforma modulare elettrica ad Anting e a Foshan, entrambi gli stabilimenti progettati specificatamente per la produzione di vetture puramente elettriche.