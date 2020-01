Mnuchin: "Nella 'fase due' non ci sarà rimozione completa dazi Usa-Cina"

Alessandra Caparello 21 gennaio 2020 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Non tutti i dazi in vigore tra Usa e Cina verranno rimossi nella fase due dell’accordo commerciale tra Washington e Pechino. Così il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin intervistato dal Wall Street Journal, sottolineando che “la fase due non sarà necessariamente un 'big bang' che rimuove tutti i dazi”. “Potremmo fare un 'fase due A' e potremmo togliere alcuni dazi. Potremmo farlo a tappe” ha spiegato Mnuchin confermando che l'amministrazione Trump proporrà un taglio alle tasse delle classe media quest'anno, “il taglio delle tasse 2.0”. “Ulteriori tagli alle tasse della classe media...Ci stiamo lavorando e lo annunceremo a breve” ha concluso.