Minute Fed: emerge sorpresa tapering, avvio piano riduzione QE già nei prossimi meeting?

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2021 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Dalle minute del Fomc - il braccio di politica monetaria della Federal Reserve - è emerso un elemento di novità, che potrebbe alimentare i timori di un tapering del QE e di un rialzo dei tassi in anticipo, rispetto a quanto indicato dalla stessa banca centrale americana."Alcuni esponenti hanno indicato che, se l'economia dovesse continuare a fare rapidi progressi verso gli obiettivi della Commissione, potrebbe essere appropriato a un certo punto nei prossimi meeting iniziare a discutere un piano per apportare aggiustamenti al ritmo degli acquisti di asset".Questa frase contrasta di fatto con quanto detto di recente dal numero uno della Fed, Jerome Powell, secondo cui la "Fed non sta neanche pensando all'eventualità di pensare al tapering".Dalle minute è emerso, in generale, che: l'economia (degli Stati Uniti) è ancora lontana dal centrare gli obiettivi di più lungo termine della commissione; il percorso continuerà a dipendere dai rischi legati alla pandemia Covid-19; permangono rischi sull'outlook dell'economia; l'attuale politica monetaria e la sua guidance rimangono appropriati.