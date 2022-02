Minute Fed: 'appropriato ridurre in modo significativo bilancio'. Alcuni favorevoli a terminare prima il QE

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2022 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

"I partecipanti hanno osservato che, alla luce dell'attuale elevato livello delle partecipazioni detenute dalla Federal Reserve, sarebbe appropriato ridurre in modo significativo la dimensione del bilancio". (che ammonta a $9 trilioni). E' quanto si legge nelle minute del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, relative alla riunione del 25-26 gennaio (in cui i tassi sui fed funds sono stati lasciati fermi al range compreso tra lo zero e lo 0,25%).Dai verbali della Fed guidata da Jerome Powell è emerso anche che qualche esponente del Fomc ha dichiarato di "essere favorevole a terminare il programma di acquisti netti di asset (QE-Quantitative easing, la cui scadenza è attesa al momento per il mese di marzo) prima del previsto, per inviare un segnale più forte sull'intenzione della Commissione a far scendere l'inflazione".