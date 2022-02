Minute Fed: 'alzare tassi, inflazione non sta interessando più soltanto settori colpiti da pandemia'

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2022 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

"I partecipanti (del Fomc) hanno rimarcato che i recenti dati sull'inflazione hanno continuato a eccedere in modo significativo gli obiettivi di più lungo termine della Commissione e che l'inflazione elevata sta persistendo per un tempo più lungo di quanto avessero anticipato, riflettendo gli squilibri tra la domanda e l'offerta legati alla pandemia e alla riapertura dell'economia". E' quanto si legge nelle minute del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, relative alla riunione del 25-26 gennaio (in cui i tassi sui fed funds sono stati lasciati fermi al range compreso tra lo zero e lo 0,25%).Alcuni esponenti del Fomc - si legge ancora - "hanno anticipato che sarebbe appropriato alzare presto i tassi sui fed funds"."I partecipanti hanno riconosciuto che l'inflazione elevata è un peso per le famiglie, soprattutto per chi è meno capace di pagare i prezzi più elevati per i beni e i servizi essenziali".Ancora, gli esponenti della Fed guidata da Jerome Powell hanno notato che l'inflazione sta iniziando a diffondersi oltre a quei settori direttamente colpiti dalla pandemia Covid, e dunque nell'intera economia.