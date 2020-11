Minute Fed: Powell & Co. pronti a rafforzare piano QE con maggiori acquisti di Treasuries

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2020 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

La Federal Reserve di Jerome Powell è pronta ad effetture aggiustamenti sui propri acquisti di Treasuries che, insieme a quelli di strumenti finanziari garantiti dai mutui, avvengono ogni mese per un valore di $120 miliardi. E' quanto emerge dalle minute relative all'ultimo meeting di politica monetaria del 4-5-novembre, con cui i tassi sui fed funds Usasono stati lasciati invariati allo zero."La Commisione potrebbe fornire ulteriori misure accomodanti, se appropriate, aumentando la velocità degli acquisti di Treasuries, o scambiando i Treasuries acquistati con quelli con una scadenza più lunga, senza aumentare l'ammontare degli acquisti. In alternativa, la Commissione potrebbe fornire ulteriori misure accomodanti, se appropriato, lanciando acquisti della stessa composizione e alla stessa velocità per un orizzonte temporale più lungo".I cambiamenti al programma di acquisto di Treasuries - praticamente il piano di Quantitative easing (QE), che ha portato il bilancio della Fed a lievitare oltre quota $7 trilioni -verranno comunicati nei prossimi mesi.Dalle minute è emerso che la Fed "ha notato che l'attività economica e l'occupazione hanno continuato a recuperare terreno, rimanendo tuttavia ben al di sotto dei loro livelli di inizio anno".Inoltre, i rischi sull'economia sono orientati al ribasso, "con gli ultimi dati che suggeriscono un aumento della probabilità di una recrudescenza delle malattie" da COVID-19.