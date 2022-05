Minute Fed: Powell & Co pronti a più rialzi tassi di 50 punti base in prossime riunioni

Laura Naka Antonelli 26 maggio 2022 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

"La maggior parte dei partecipanti ha rilevato che ulteriori rialzi dei tassi di 50 punti base sarebbero appropriati nei prossimi due meeting". E' quanto si legge nelle minute del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, relative all'ultima riunione di inizi maggio quando, per la prima volta in 20 anni, la Fed di Jerome Powell ha alzato i tassi di 50 punti base, nel range compreso tra lo 0,75% e l'1% -.Nei verbali si legge che "un orientamento restrittivo della politica monetaria potrebbe essere appropriato a seconda dell'evoluzione dell'outlook economico e dei rischi sull'outlook stesso".La Fed ha indicato dunque che ulteriori strette di 50 punti base potrebbero rendersi necessarie, anche oltre quelle previste per i prossimi due meeting del Fomc, per frenare l'accelerazione dell'inflazione.