Mike Bloomberg si candida ufficialmente per Election Day Usa, correrà come democratico

Laura Naka Antonelli 25 novembre 2019 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

Mike Bloomberg, fondatore dell'ominima agenzia di stampa ed ex sindaco di New York per ben 12 anni, si è candidato ufficialmente alle primarie democratiche per le elezioni presidenziali Usa del 2020.Nel commentare la sua candidatura su Twitter, Bloomberg ha ricordato che, in qualità di sindaco, è riuscito ad assicurare agli insegnanti l'aumento di stipendi più alto in America; di aver vietato il fumo nei bar e ristoranti della città di New York, di aver tagliato il fumo tra i giovani del 50%, di aver ridotto gli omicidi della metà e di aver creato nuovi programmi per combattere la povertà.Da diversi anni, Mike Bloomberg si è impegnato anche nella lotta per la stretta sulle armi, cambiando la politica di vendita delle armi di alcuni colossi attivi nel mondo retail, come il gigante Wal-Mart.