Microsoft: utili e fatturato III trimestre battono le attese, crescita giro d'affari record dal 2018

Laura Naka Antonelli 27 ottobre 2021 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Microsoft ha annunciato utili nel terzo trimestre (suo primo trimestre fiscale) superiori alle attese degli analisti. In particolare l'utile per azione su base adjusted si è attestato a $2,27, rispetto ai $2,07 attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv. Il fatturato, salito su base annua del 22%, è stato pari a $45,32 miliardi, meglio dei $43,97 miliardi stimati. La crescita del fatturato è stata la più forte dal 2018. L'utile operativo è salito del 27% a $20,2 miliardi. L'utile netto è stato pari a $20,5 miliardi GAAP e $17,2 miliardi non-GAAP, in crescita rispettivamente del 48% e del 24%. Riguardo alla guidance, Microsoft ha detto di prevedere per il secondo trimestre fiscale (quarto trimestre del 2021) un fatturato compreso tra $50,15 e $51,05 miliardi, per un valore medio di $50,60 miliardi, superiore ai $48,92 miliardi attesi dagli analisti. Il titolo è in rialzo del 2% nelle contrattazioni dell'afterhours.