Microsoft: trattative in corso per acquisire la community di videogiochi Discord

Alessandra Caparello 23 marzo 2021 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

Microsoft è in trattative per acquisire Discord, community chat per videogiochi, per più di 10 miliardi di dollari, secondo persone vicine come riferisce Bloomberg.Discord ha parlato con potenziali acquirenti e il gigante del software Microsoft è in trattative ma nessun accordo è imminente. Discord con sede a San Francisco, conosciuta per il suo servizio gratuito che permette ai giocatori di comunicare tramite video, voce e testo inoltre potrebbe quotarsi in borsa.Microsoft l'anno scorso ha cercato di acquistare l'app di social-media TikTok e ha tenuto colloqui per acquisire Pinterest. E ora in palio c’è Discord. "Microsoft potrebbe acquisire Discord il che ha molto senso, dato che continua a rimodellare la sua attività di gioco più verso il software e i servizi", ha detto Matthew Kanterman, analista di Bloomberg Intelligence.