Microsoft e Sony: partnership strategica su intelligenza artificiale e cloud gaming

Daniela La Cava 17 maggio 2019 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Al via la partnership strategica tra due big mondiali della tecnologia: la statunitense Microsoft e la giapponese Sony. I due gruppi hanno annunciato la collaborazione su nuove innovazioni per migliorare "l'esperienza dei clienti" nell'ambito dell'intelligenza artificiale e del cloud gaming.In particolare, nel comunicato congiunto, le due società spiegano che lavoreranno allo "sviluppo congiunto di future soluzioni cloud in Microsoft Azure per supportare i rispettivi servizi di giochi e streaming di contenuti. Inoltre, esploreranno l'uso delle attuali soluzioni basate su datacenter di Microsoft Azure per i servizi di streaming di contenuti e giochi di Sony"."Sony è sempre stata leader sia nell'intrattenimento sia nella tecnologia, e la collaborazione che abbiamo annunciato si basa su questa storia di innovazione", ha dichiarato Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, aggiungendo che "la partnership porta la potenza di Azure e Azure AI a Sony per offrire nuove esperienze di gioco e di entertainment per i clienti".