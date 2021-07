Microsoft: bonus da 1500 dollari ai suoi dipendenti tra luglio e agosto

Alessandra Caparello 9 luglio 2021 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Microsoft darà 1.500 dollari di bonus a molti dei suoi dipendenti dopo più di un anno di impatto del coronavirus.Il gesto fa parte di uno sforzo delle aziende tecnologiche per mantenere i dipendenti felici durante la pandemia.I bonus costeranno a Microsoft circa 200 milioni di dollari e sono un gesto per mostrare apprezzamento per gli sforzi che i dipendenti hanno fatto con i clienti e i partner nell'anno passato, un portavoce ha detto alla CNBC giovedì, dopo che The Verge ha riportato per primo la notizia. Kathleen Hogan, chief people officer di Microsoft, ha annunciato la notizia dei bonus in un messaggio ai dipendenti giovedì. I bonus usciranno a luglio o agosto per i dipendenti negli Stati Uniti e all'estero, anche se i vicepresidenti aziendali di Microsoft non li riceveranno, né i dipendenti delle filiali GitHub, LinkedIn e Zenimax di Microsoft, ha detto il portavoce.I pagamenti extra un modo in cui le aziende tecnologiche hanno mostrato apprezzamento ai loro dipendenti nell'era Covid.