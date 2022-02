Metaverso: perchè diventerà protagonista assoluto, le mosse dei big Usa sotto la lente

Valeria Panigada 16 febbraio 2022 - 10:59

Metaverso protagonista assoluto. Questo sarà il destino del nuovo mondo virtuale, secondo Gabriel Debach, market analyst di eToro, che guarda agli ultimi sviluppi e dati. In particolare, un rapporto di febbraio della società di ricerca Gartner indica che entro il 2026, il 25% delle persone trascorrerà almeno un'ora del proprio tempo ogni giorno nel mondo virtuale.Nonostante il calo di Roblox, e quindi del suo effetto sul metaverso, McDonalds ha depositato 10 domande di marchio proprio per il nuovo mondo virtuale. ll deposito del marchio McDonald's è arrivato il giorno dopo che una domanda simile era stata presentata dalla catena di panetterie e caffetterie Panera Bread.Anche JPMorgan, la più grande banca degli Stati Uniti, ha deciso di approdare nel metaverso aprendo un lounge a Decentraland (MANA). Secondo JPMorgan, il metaverso potrebbe potenzialmente generare un fatturato di 1 trilione di dollari all'anno. "Con questa mossa, JPMorgan diventa la prima banca ad entrare nel nascente mondo virtuale", sottolinea l'esperto di eToro.Anche Victoria's Secret ha depositato una serie di brevetti sui marchi che suggeriscono che l'organizzazione è pronta a offrire i suoi prodotti nel nuovo mondo."Indipendentemente dal futuro del metaverso - conclude - questi investimenti rappresentano un’ottima pubblicità immediata e futura per le società, con le diffusioni in rete e sui giornali in relazione alla nuova tendenza del metaverso. Una pubblicità più economica e a maggiore penetrazione mondiale”.