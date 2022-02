Metaverso: Meta, Apple, Google e Microsoft potrebbero investire oltre 50 mld dollari nei prossimi 5 anni

Valeria Panigada 17 febbraio 2022 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Se la crescita del Metaverso è indubbia nel prossimo futuro, l'interrogativo è come e quando diventerà una realtà consolidata. "Le nostre aspettative sull’impatto del metaverso si fondano sul fatto che i giganti del settore tech stanno investendo miliardi nel futuro, dal momento che l’era dei dispositivi mobili (iPhone) è iniziata ormai 15 anni fa", sottolinea Saira Malik, Chief Investment Officer di Nuveen, convinta che il metaverso sarà la prossima rivoluzione e si baserà probabilmente sull’utilizzo diffuso della realtà aumentata e virtuale.Si tratterà, secondo l'esperta, della prossima fase dell'informatica interattiva, che andrà ad assottigliare ulteriormente il confine tra “vita reale” e mondo virtuale, attraverso una esperienza immersiva.Aziende come Meta, Apple, Google e Microsoft potrebbero investire nel metaverso oltre 50 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni e, con il progressivo consolidamento delle nuove tecnologie ed esperienze, il ritmo degli investimenti andrà probabilmente ad aumentare - avvertono da Nuveen - È troppo presto per capire quali aziende saranno vincenti, ma gli investimenti nelle aziende direttamente legate al metaverso (semiconduttori, attrezzature per semiconduttori, creatori di contenuti digitali, piattaforme tecnologiche) appaiono sicuramente promettenti”.